На Херсонщине и в Крыму среди окупантов ширится холера, - движение "Атеш"
Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области и Крыму оккупанты страдают от эпидемии холеры. Несколько русских солдат уже умерли
Об этом пишет партизанское движение "Атеш".
Отмечается, что ежедневно в военные госпитали Херсонщины и Крыма поступает множество оккупантов с подозрением на холеру.
"Целые подразделения на херсонском направлении, находящиеся вдоль Северо-Крымского канала, теряют боеспособность и вывозятся в тыл для лечения", - говорится в сообщении.
Известно, что несколько военных уже скончались. Эпидемия холеры, вероятнее всего, возникла из-за использования россиянами воды из открытых источников. У них проблемы с подвозом бутилированной или очисткой воды.
"Естественно, что подрыв Каховской плотины нанес колоссальный вред природе, раскрыв множество болезней, о которых мы еще услышим. Призываем жителей Херсонщины и Крыма быть особенно внимательными к воде, которую вы употребляете в пищу", - добавили в "Атеше".
Что этому предшествовало
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС.
7 июня Министерство здравоохранения допустило вероятность вспышки холеры в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.
Также 13 июня сообщалось, что на подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС территориях не обнаружили ни одного холерного вибриона, патогенного для человека. Также не было подтвержденных случаев холеры ни в одной из областей Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное