Об этом пишет партизанское движение "Атеш".

Отмечается, что ежедневно в военные госпитали Херсонщины и Крыма поступает множество оккупантов с подозрением на холеру.

"Целые подразделения на херсонском направлении, находящиеся вдоль Северо-Крымского канала, теряют боеспособность и вывозятся в тыл для лечения", - говорится в сообщении.

Известно, что несколько военных уже скончались. Эпидемия холеры, вероятнее всего, возникла из-за использования россиянами воды из открытых источников. У них проблемы с подвозом бутилированной или очисткой воды.

"Естественно, что подрыв Каховской плотины нанес колоссальный вред природе, раскрыв множество болезней, о которых мы еще услышим. Призываем жителей Херсонщины и Крыма быть особенно внимательными к воде, которую вы употребляете в пищу", - добавили в "Атеше".

Что этому предшествовало

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС.

7 июня Министерство здравоохранения допустило вероятность вспышки холеры в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и затопления ряда населенных пунктов.

Также 13 июня сообщалось, что на подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС территориях не обнаружили ни одного холерного вибриона, патогенного для человека. Также не было подтвержденных случаев холеры ни в одной из областей Украины.