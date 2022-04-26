На Херсонщине и Николаевщине оккупанты продолжают подготовку к фейковым референдумам, - ОК "Юг"

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Перекрыв выезды из населенных пунктов, оккупанты захватывают здания органов местной власти, срывают украинские флаги, под бряцание оружия и раздачу гуманитарной помощи собирают персональные данные местных для фабриковки результатов голосования", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг пытается удержаться на занятых позициях и "привычной тактикой бешеного зверя" ночью атакует Николаев системами залпового огня "Смерч".

"Поражены жилые здания мирного населения, к сожалению, один из жителей погиб", - добавляют военные.

В то же время враг также продолжает артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов, из которых отступил. Таким образом, осуществляется и боевое, и психологическое давление на местное население, которое враг использую в качестве мирного щита для своих позиций.

На Одесчине продолжается контрдиверсионная работа по выявлению коллаборантов и агитаторов "русского мира", растет активность провокаций в Приднестровье и получают распространение информационные вбросы о попытках Украины наносить превентивные удары по непризнанной республике.

Силы и тактика действий корабельной группировки флота агрессора в Черном море неизменны. Так что угроза ракетных ударов остается.

Президент Украины Владимир Зеленский предостерегает российскую сторону от подготовки и проведения так называемых референдумов по созданию "народных республик" во временно оккупированных районах

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