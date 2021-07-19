На Херсонщине грузовик насмерть сбил 29-летнего полицейского

Об этом сообщает пресс-служба полиции.



"Ночью нашу полицейскую семью постигла страшная трагедия - при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб наш коллега Дмитрий Сапога", - говорится в сообщении.



Отмечается, что около 02:00, инспектор остановил грузовик, когда водитель другого автомобиля DAF не учел дорожной обстановки, безопасной скорости и дистанции и совершил наезд на служебный автомобиль полицейских и Дмитрия, который был у авто.

Патрульный полицейский получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП, говорится в сообщении.

29-летний Дмитрий сапогах нес службу в рядах патрульной полиции Херсонской области с мая 2018 года. У Дмитрия остались родители, сестра и брат.