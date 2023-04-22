На Херсонщине гражданский мужчина подорвался на российской взрывчатке
В Херсонской области из-за взрывчатки, которую бросили россияне, погиб мирный житель
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Трагедия произошла в Великоалександровской общине, на берегу реки Ингулец, между селами Давыдов Брод и Белогорка. 30-летний мужчина наткнулся на российский взрывоопасный предмет. Он получил травмы несовместимые с жизнью.
"Помните, что минная опасность на Херсонщине – чрезвычайно высока! Зоной повышенной опасности являются берега водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы!", - пишет ОВА.
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