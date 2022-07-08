На Херсонщине горит завод "Полимер", где, вероятно, был склад армии РФ, - советник главы ОВА
В селе Киселевка на Херсонщине горит завод "Полимер", где российские военные, вероятно, разместили свой склад
Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.
"По предварительной информации, горит завод "Полимер" в Киселевке, в котором, вероятно, находился склад российских военных", - написал он в facebook.
- В 5 часов утра 8 июля также произошел мощный взрыв в Новой Каховке, ожидается официальное подтверждение попадания по вражеским складам.
- Военный эксперт Александр Коваленко считает, что ВСУ смогут в начале августа заблокировать российские войска в Херсоне и Новой Каховке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.69
Покупка 34.69Продажа 35.55
-
EUR
Покупка 35.22Продажа 36.47
- Актуальное
- Важное