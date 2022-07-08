Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"По предварительной информации, горит завод "Полимер" в Киселевке, в котором, вероятно, находился склад российских военных", - написал он в facebook.

В 5 часов утра 8 июля также произошел мощный взрыв в Новой Каховке, ожидается официальное подтверждение попадания по вражеским складам.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что ВСУ смогут в начале августа заблокировать российские войска в Херсоне и Новой Каховке.

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