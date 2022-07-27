Об этом Силы специальных операций сообщают на своем сайте "Сопротивление".

"У нас хорошие новости из Херсона, и речь не только об Антоновском мосте. Представители движения сопротивления ликвидировали группу врага и получили интересную документацию. Что ж, у россиян по прогнозам впереди одни дожди с градом, ведь материалы переданы другим подразделениям ВСУ", - говорится в сообщения.

27 июля украинские военные подтвердили, что нанесли удары 26 июля по Антоновскому мосту на Херсонщине. Оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту и попытке организации альтернативных паромных или понтонных переправ.

В ОК "Юг" отмечают, что ВСУ закрепили контроль над транспортными артериями оккупированных территорий на Юге Украины

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