На Херсонщине автомобиль подорвался на российской мине: водитель погиб на месте
13 марта в Херсонской области автомобиль с гражданским мужчиной подорвался на российской мине. В результате полученных повреждений водитель погиб на месте
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
"По данным следствия, 13 марта 2023 года в окрестностях села Посад-Покровское Херсонской области автомобиль с гражданским мужчиной подорвался на противотанковой мине", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что от минно-взрывной травмы и множественных ранений ног водитель погиб на месте.
Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- На прошлой неделе в Херсонской области на вражеской мине подорвалось авто с гражданскими, в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения.
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