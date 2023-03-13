Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 13 марта 2023 года в окрестностях села Посад-Покровское Херсонской области автомобиль с гражданским мужчиной подорвался на противотанковой мине", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что от минно-взрывной травмы и множественных ранений ног водитель погиб на месте.

Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).