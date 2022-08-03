Об этом информируют в Фейсбуке Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Украинские защитники уничтожают технику российских оккупантов и берут в плен солдат в Украине.



"На Херсонском направлении наша артиллерия подбила вражеский танк, который находился в зоне ответственности подразделения, а бойцы взяли двух пленных. Также артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, вели контрбатарейную борьбу", - говорится в сообщении.



Потери противника в Херсонской области уточняются.



Также наши защитники уничтожили два БМП-2, танк и взяли в плен трех рашистов.



"На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных", - добавили в ВМС.



Сообщается, что почти все пленники это принудительно мобилизованные из так называемой ДНР.



"Со стороны кремлевских хозяев они имеют соответствующее отношение, их гонят как скот на смерть и иногда даже не выдают средства защиты. Исходя из этого, у таких мобилизованных выбор невелик. Погибнуть от украинского оружия или быть расстрелянным своими. Однако, есть и третий вариант – сдаться в плен. Украинцы уважают международное право, поэтому, несмотря на всю ненависть к российским извергам, пленных не убивают", - объясняют военные.