На Херсонщине артиллерия ВСУ подбила танк российской армии
В Херсонской области артиллерия Вооруженных сил Украины подбила танк армии РФ, а в Донецкой области - уничтожили два БМП-2, танк и взяли троих пленных
Об этом информируют в Фейсбуке Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
Украинские защитники уничтожают технику российских оккупантов и берут в плен солдат в Украине.
"На Херсонском направлении наша артиллерия подбила вражеский танк, который находился в зоне ответственности подразделения, а бойцы взяли двух пленных. Также артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, вели контрбатарейную борьбу", - говорится в сообщении.
Потери противника в Херсонской области уточняются.
Также наши защитники уничтожили два БМП-2, танк и взяли в плен трех рашистов.
"На Донецком направлении морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных", - добавили в ВМС.
Сообщается, что почти все пленники это принудительно мобилизованные из так называемой ДНР.
"Со стороны кремлевских хозяев они имеют соответствующее отношение, их гонят как скот на смерть и иногда даже не выдают средства защиты. Исходя из этого, у таких мобилизованных выбор невелик. Погибнуть от украинского оружия или быть расстрелянным своими. Однако, есть и третий вариант – сдаться в плен. Украинцы уважают международное право, поэтому, несмотря на всю ненависть к российским извергам, пленных не убивают", - объясняют военные.
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