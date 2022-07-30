На Херсонщине армия РФ отказалась от наступления после обстрела ВСУ
Оккупанты планировали наступление в направлении Брускинское - Белогорка Херсонской области. Защитники Украины нанесли огневое поражение позиций оккупантов и те отказались от выполнения задания
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Враг пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское – Белогорка. В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, враг отказался от выполнения задания.
На Южнобужском направлении враг вел воздушную разведку и обстреливал позиции украинских войск. На Запорожском направлении активных боевых действий нет, однако враг также производил обстрелы позиций ВСУ с применением ствольной артиллерии, РСЗО и вооружения танков.
В море в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет.
- Вооруженные Силы Украины обнародовали видеоподтверждение уничтожения железнодорожного Антоновского моста Херсонской области.
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