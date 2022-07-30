Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Враг пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское – Белогорка. В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, враг отказался от выполнения задания.

На Южнобужском направлении враг вел воздушную разведку и обстреливал позиции украинских войск. На Запорожском направлении активных боевых действий нет, однако враг также производил обстрелы позиций ВСУ с применением ствольной артиллерии, РСЗО и вооружения танков.

В море в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет.

Вооруженные Силы Украины обнародовали видеоподтверждение уничтожения железнодорожного Антоновского моста Херсонской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb