Подробности трагедии сообщили в Херсонской ОВА.

"Автомобиль с двумя гражданскими натолкнулся на российскую мину в карьере близ Тягинки. К сожалению, один мужчина погиб, второй получил тяжелые травмы", - уточнили в ОВА.

Ранее в Херсонской ОВА сообщали об одном раненом. 64-летний мужчина получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали в ближайшее медучреждение с ожогами и ранениями лица, рук и ног. Врачи борются за его жизнь.

В ОВА в очередной раз призвали жителей обходить территории, еще не обследовавшие взрывотехники.