На Херсонщине на мине подорвалось авто: один человек погиб, еще один тяжело травмирован
Вблизи села Тягинка Херсонской области на взрывчатке, оставленной россиянами, подорвался автомобиль с двумя мирными жителями
Подробности трагедии сообщили в Херсонской ОВА.
"Автомобиль с двумя гражданскими натолкнулся на российскую мину в карьере близ Тягинки. К сожалению, один мужчина погиб, второй получил тяжелые травмы", - уточнили в ОВА.
Ранее в Херсонской ОВА сообщали об одном раненом. 64-летний мужчина получил тяжелые травмы. Мужчину госпитализировали в ближайшее медучреждение с ожогами и ранениями лица, рук и ног. Врачи борются за его жизнь.
В ОВА в очередной раз призвали жителей обходить территории, еще не обследовавшие взрывотехники.
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