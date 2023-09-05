На Херсонщине 42 тыс. домохозяйств нуждаются в топливе, чтобы перезимовать, - ОВА
Электро-, тепло- и газоснабжение есть не во всех территориальных громадах Херсонщины, но область уже готовится к отопительному сезону
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"42 тысячи домохозяйств Херсонщины нуждаются в материалах для отопления, чтобы провести эту зиму в тепле. И в наших силах – обеспечить людей необходимым", - заявил Прокудин.
Несмотря на атаки российских террористов, в Херсонской области чинят разрушенную оккупантами инфраструктуру, чтобы обеспечить жителям комфортную зиму. С просьбой о помощи и предоставлении топливных материалов обратились главы всех громад Херсонщины.
В наибольшем количестве топливной древесины нуждается Борозенская громада - 18 тыс. кубических метров.
Александр Прокудин призвал волонтеров, общественные организации и всех неравнодушных присоединиться к сбору топливной древесины, которая поможет жителям Херсона провести зиму в тепле: дрова, брикеты или уголь.
Если у вас есть возможность предоставить дрова, брикеты или уголь, звоните в контактный центр Херсонской ОВА: 0 800 101 102.
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