Об этом сообщили в отчете Генштаба ВСУ.

"На Харьковском направлении враг активно вел воздушную разведку БпЛА. Значительные усилия уделяет улучшению логистического обеспечения подразделений, действующих на указанном направлении. Осуществлял обстрелы неподалеку от Светличного, Прудянки, Русской Лозовой, Черкасских и Русских Тишков, Верхнего и Старого Салтова, Коробочкиного и Ше – говорится в сообщении Генштаба.

Россияне нанесли авиационный удар в районе Гусаровки в Харьковской области.

Для улучшения тактического положения оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Уды, Петровка и Гусаровка. ВСУ нанесли захватчикам значительные потери и заставили отойти.

Славянское направление

Противник совершал огневые удары с танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Довгенького, Большой Камышевахи, Вернополья, Дибровного, Богородичного, Краснополья и Долины.

Возле Большой Камышевахи оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, но без успехов отошли.

Донецкое направление

Для вытеснения украинских подразделений из занятых рубежей враг задействовал ствольную реактивную артиллерию и танки. Для разведки маршрутов логистического обеспечения и критической инфраструктуры россияне провели воздушную разведку беспилотниками.

Краматорское направление и Бахмутское направления

Недалеко от Краматорска зафиксированы обстрелы возле Северска, Верхнекаменского, Григорьевки и Сидорового.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии гражданскую инфраструктуру вблизи Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки и Вершины.

Агрессор нанес авиационных ударов неподалеку от Яковлевки, Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева, Вершины и Веселого. Вел воздушную разведку БПЛА.

Наступательными и штурмовыми действиями пытался продвинуться в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спорное, Яковлевка и Соледар, успеха не имел, отошел.

Авдеевское направление

Продолжались артиллерийские обстрелы россиян возле Авдеевки, Марьинки, Песков, Курахово, Сухой Балки и Красногоровки. Вблизи последнего и Марьинки оккупанты задействовали еще и авиацию.

Враг вел наступательные действия по направлениям Авдеевки и Песков, получил достойный отпор и отошел.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы вблизи Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Белогорья, Бурлацкого и Ольговского. Авиационные удары зафиксированы в районах населенных пунктов Павловка, Угледар, Новоселка, Новоданиловка и Полтавка." - отметили в Генштабе.

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