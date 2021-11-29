На Харьковском авиационном госпредприятии возобновят выпуск самолетов

Об этом идет речь на сайте Харьковской ОГА.



"Целью меморандума является создание эффективного взаимодействия по возобновлению серийного выпуска и сервисного обслуживания самолетов и другой авиационной техники на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии", - говорится в документе.



Меморандум также предусматривает выход предприятия в течение пяти лет на выпуск пяти самолетов в год и создание 1500 рабочих мест.



Перед подписанием документа руководитель Харьковской ОГА Александр Скакун отметил, что участники мероприятия действуют "во исполнение указа президента Украины №268/21, согласно которому требовалось утвердить государственную целевую научно-техническую программу развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы".

Напомним, 30 августа госпредприятие "Антонов" подписало с АО "Мотор Сич" договор на 920 млн грн на увеличение ресурса авиационных турбореактивных двигателей семейства Д-18Т для транспортных самолетов Ан 124-100 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".