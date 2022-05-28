Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"В последнее время мы видим значительное изменение ситуации. Мы видим, что против нас зашли новые и свежие силы врага. Они готовятся к активным действиям. Идут тяжелые бои, мощные обстрелы артиллерией наших позиций и населенных пунктов. Это вследствие того, что они получили подкрепление, против нас зашла новая БТГ", - подчеркнула Чашка.

Также заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" добавила, что ситуация с нашей стороны также существенно меняется.

"Мы получим еще большее вооружение и уже чувствуем, что за спиной стоит тяжелая дальнобойная артиллерия, которая помогает. Любые попытки врага, которые они предпринимают в нашем направлении, нами активно прекращаются. Чем больше на Харьковщине мы уничтожим врага, тем меньше будет противник иметь возможностей действовать в горячих точках Северодонецка, Бахмута, Лисичанская. Это меняет ситуацию на всем фронте Донецкой и Луганской областей", - подытожила Чашка.

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