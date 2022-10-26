На Харьковщинен подорвался на мине автомобиль ГСЧС с пиротехниками с Луганщины
В Изюмском районе Харьковской области на противотанковой мини подорвался автомобиль ГСЧС
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он отметил, что, по предварительной информации, автомобиль подорвался на противотанковой мине. Погиб один из саперов. Еще пятеро получили ранения, их госпитализировали. Состояние трех из них тяжелое, еще двое имеют ранения средней степени тяжести.
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай добавил, что пострадавшие пиротехники были из Луганской области. Также он отметил, что ранения получили десять человек, а не пятеро.
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