На Харьковщине зафиксировали около 50 обстрелов из артиллерии и РСЗО, - Олег Синегубов
В течение дня, 21 апреля, российские оккупационные войска производили артиллерийские обстрелы как по самому Харькову, так и в пределах области
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Силы обороны зафиксировали около 50 обстрелов из артиллерии и РСЗО. К сожалению, в Харькове и районе 2 человека ранены. В результате попадания снаряда в атомобиль - 2 гражданских погибли на месте. Наши Вооруженные Силы Украины держат позиции. Активные бои ведутся на Изюмском направлении. Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила два вражеских самолета: Су-34 и Су-35, а также сбили беспилотный летательный аппарат", - сказал Синегубов.
- Напомним, в течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага на Донецком и Луганском направлениях, а также обезвредили десятки единиц другой военной техники противника
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