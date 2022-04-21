На Харьковщине зафиксировали около 50 обстрелов из артиллерии и РСЗО, - Олег Синегубов

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Силы обороны зафиксировали около 50 обстрелов из артиллерии и РСЗО. К сожалению, в Харькове и районе 2 человека ранены. В результате попадания снаряда в атомобиль - 2 гражданских погибли на месте. Наши Вооруженные Силы Украины держат позиции. Активные бои ведутся на Изюмском направлении. Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила два вражеских самолета: Су-34 и Су-35, а также сбили беспилотный летательный аппарат", - сказал Синегубов.

Напомним, в течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага на Донецком и Луганском направлениях, а также обезвредили десятки единиц другой военной техники противника

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