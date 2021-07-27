На Харьковщине задержали российского уголовника из списка СНБО, который с сообщником пробирался в Украину вне пункта пропуска

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.



По оперативным данным нарушителями являются «вор в законе» по кличке «Ливан Гальский» и «криминальный авторитет».



Как говорится в сообщении, 42-летний «вор в законе» - гражданин Российской Федерации - в мае этого года был включен в санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник - 31-летний граждан Грузии и «криминальный авторитет».



Зазнчаеться, что оба мужчины задержаны на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.

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