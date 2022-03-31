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На Харьковщине за сутки зафиксировано около 380 обстрелов из "града" и "смерча", поврежден газопровод, есть раненые, один человек погиб

31 мартa, 2022 четверг
11:19
война с Россией

За минувшие сутки, 30 марта, российские войска 47 раз нанесли артиллерийские, минометные, танковые, удары по районам Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Зафиксировали около 380 обстрелов из «града» и «смерча». В Салтовке враг повредил газопровод, был сильный пожар, на данный момент спасатели его локализовали. Оккупанты массированно обстреливали Дергачи. Один человек погиб, трое получили ранения. В городе разрушили одно из зданий горсовета, повредили многие дома. В этом направлении наши ВСУ работают и постепенно гонят врага", - написал Олег Синегубов.

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Он отметил, что самой ожесточенной точкой остается Изюм, там продолжаются бои и постоянные обстрелы.

"Мы ежедневно работаем над открытием "зеленых коридоров". Но пока рф не дает нам такой возможности. Как видим, действия российских оккупантов спрогнозировать сложно, они действуют совершенно хаотично. Но что можем сказать точно, что наши Вооруженные Силы удерживают позиции и оттесняют врага как можно дальше от области. Победа за нами!" - добавил Олег Синегубов.

  • Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал , что на Севере Украины враг не отходит, а перегруппировывается, а на херсонском и изюмском направлениях происходит усиление мощностей российских оккупантов.

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