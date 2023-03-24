Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов", - пишет глава области.

В четверг под огнем рашистов были населены пункты Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелка, Старица, Ольховатка и другие.

В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередачи.

Сообщается, что в результате российской атаки никто не пострадал.

В Харьковской области 23 марта пиротехники обследовали около 4 га территории и обезвредили 155 взрывоопасных предметов.