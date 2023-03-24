На Харьковщине за прошедшие сутки россияне били по фермерскому хозяйству, жилым домам и линиям электропередачи
23 марта российские войска обстреляли фермерское хозяйство, жилые дома и линии электропередачи в мирных населенных пунктах Харьковской области
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов", - пишет глава области.
В четверг под огнем рашистов были населены пункты Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелка, Старица, Ольховатка и другие.
В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередачи.
Сообщается, что в результате российской атаки никто не пострадал.
В Харьковской области 23 марта пиротехники обследовали около 4 га территории и обезвредили 155 взрывоопасных предметов.
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