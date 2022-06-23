На Харьковщине за ночь россияне ранили семерых гражданских, в том числе двоих детей
В ночь на 23 июня в Харьковской области россияне ранили 7 человек, в том числе двоих детей, повредили предприятие, офисы, склады
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм.
"В Харькове вчера около 23 часов были обстрелы Индустриального района, произошел пожар на складских помещениях. Предварительно – никто не пострадал", – отметил он.
Кроме того, ночью оккупанты снова открыли огонь по Дергачам, частично разрушив офисное здание.
"В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли пгт Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, 7 раненых гражданских, из них 2 ребенка, информация обновляется", - подчеркнул Олег Синегубов.
На линии фронта продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении россияне пытаются не допустить выхода ВСУ в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупантов. Враг вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.
"В районе Изюма враг пытается создать условия для возобновления наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Наши защитники готовы к любым действиям агрессора, держат свои позиции, наносят врагу существенные потери. Украина победит!" – добавил глава ОВА.
- 22 июня в результате российского минометного обстрела села Пришиб на Харьковщине погибли пять женщин , которые находились у подъезда дома.
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