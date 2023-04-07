На Харьковщине взорвался неизвестный предмет: ранены три человека

Об этом сообщает главное управление ДСНС в Харьковской области.

Инцидент произошел в Чугуевском районе, возле села Николаевка. В результате взрыва 2 мужчин и женщина получили ранения разной степени тяжести. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

"Уважаемые харьковчане ‼️ Будьте внимательны и осторожны. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где точились бои или находившиеся под враждебной оккупацией", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают в случае обнаружения подозрительного предмета сообщать в ДСНС или Нацполицию.