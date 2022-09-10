Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"В Харьковской области, во время проведения специальных действий, наши воины захватили современные российские средства инженерного вооружения - ПТКМ-1Р. Это - российские противотанковые мины, которые используют оккупанты против бронетехники подразделений Сил обороны Украины", - отметили в ВСУ.

Справка: ПТКМ-1Р – противотанковая мина РФ, которую впервые представили за рубежом в ноябре-декабре 2021 года. В отличие от обычных противотанковых мин она атакует технику сверху. При приближении машин сейсмический датчик дает команду на отстрел боевого элемента. Он двигается по баллистической траектории, а датчики боевого элемента сканируют землю. После обнаружения цели боевая часть подрывается и поражает цель сверху.

В августе военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка создали противотанковую установку, собранную из трофейной российской техники.

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