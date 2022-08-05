На Харьковщине ВСУ уничтожили российскую установку разминирования "Метеорит", а с начала полномасштабной войны – более десяти таких машин
Украинским воинам удалось отыскать и подстрелить довольно интересного "зверя", затаившегося в лесных зарослях на Харьковщине - российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит"
Об этом сообщает ОП "Юг".
Там отмечают, что это далеко не первый подобный трофей на счету наших бойцов. С начала широкомасштабного вторжения русских оккупационных войск было захвачено и уничтожено более десятка аналогичных машин врага.
УР-77 "Метеорит", также известная в РФ как "Змей Горыныч", это довольно старая советская установка разминирования. Она была разработана и производилась на Харьковском тракторном заводе еще во второй половине 1970-х годов. Машина представляет собой базовое шасси от САУ 2С1 "Гвоздика", на которое установили башенную пусковую установку с направляющими для двух ракет, отсеки для детонационного кабеля и пульт управления.
Основное предназначение УР-77 – создание проходов в противотанковых минных полях шириной от 6 до 14 метров за счет создания мощной ударной волны, влияющей на детонаторы мин. Для этого используются спецзаряды длиной около 90 метров, напоминающие пожарные рукава.
"Впрочем, в реальной боевой обстановке она редко используется подобным образом. Взрыв заряда не дает 100% гарантии, что местность разминирована. В частности, могут остаться целыми мины, которые имеют взрыватели двукратного нажима или противопехотные мины натяжного действия. Также на взрывную волну не реагируют и инфракрасные взрыватели мин. Именно поэтому те же россияне чаще используют УР-77 для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры украинских городов", - добавляют военные.
- Напомним, в Донецкой области украинские артиллеристы уничтожили две вражеские САУ 2С3 "Акация"
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