Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграме.

"30 октября в Харьковской области около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" сбит российский ударный вертолет (тип устанавливается)", - говорится в сообщении.

С 24 февраля по 30 октября ВСУ уничтожили 252 российских вертолета.

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