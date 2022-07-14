На Харьковщине ВСУ и Нацгвардия уничтожили российские артиллерийские установки "Нона" и склад боеприпасов
Разведка Национальной гвардии и артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили две российские артиллерийские установки "Нона" и склад боеприпасов в Харьковской области
Об этом информирует на странице в фейсбуке МВД Украины.
Начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточий сообщил, что на этой неделе подразделения воздушной разведки НГУ и артиллеристы ВСУ обнаружили две российские артиллерийские установки "Нона" в Харьковской области.
"Совместно с 40-й отдельной артиллерийской бригадой имени Великого князя Витовта провели успешные действия и уничтожили обнаруженные системы, а также разбили склад артиллерийских боеприпасов", - сказал Надточий.
Только за прошедшую неделю подразделения воздушной разведки НГУ обнаружили 404 цели российских оккупантов.
- С 24 февраля по 14 июля захватчики потеряли около 37 870 военных, 1 667 танков, 840 систем артиллерии и 219 самолетов.
- Воины отряда спецназначения Национальной гвардии Украины в Донбассе уничтожили группу наблюдения и технику российских захватчиков.
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