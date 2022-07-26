На Харьковщине враг снизил интенсивность наступательных попыток и больше обороняется, - заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Чашка

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"В Харьковской области ситуация остается напряженной, враг продолжает обстреливать наши военные позиции из всех видов оружия, использует авиацию. Также наносятся удары противником и по гражданским объектам, по населенным пунктам. Если сравнивать ситуацию за последний период, то можем отметить, что враг уменьшил". интенсивность своих наступательных попыток и больше все-таки обороняется, возможно, противник пытается провести ротацию своих сил, поэтому не проводит активных наступательных операций, если раньше враг ежедневно пробовал совершать какие-то наступательные действия, соответственно, терпел поражение и возвращался назад. Сейчас своего рода затишье, но мы понимаем, что они готовятся, потому что наше направление стратегически важно", - сообщила заместитель командира батальона "Карпатская Сечь".



Мария Чашка добавила, что украинские силы готовы обороняться и выполнять приказы к наступательным действиям.

23 июля, российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова, пострадал по меньшей мере один человек

25 июля депутат Харьковского областного совета Александр Дорошенко сообщил, что ночью враг обстрелял город Чугуев.

26 июля российские войска обстреляли Слободской район Харькова.

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