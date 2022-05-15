На Харьковщине враг пытается не допустить, чтобы ВСУ приблизились к государственной границе, - Генштаб
На Харьковском направлении враг прилагает все усилия, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе государства. Там стоят подразделения РФ, сформированные во время мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Сумской области. Также вражеские войска усиленно контролируют участок украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях.
На Донецком направлении российские военнослужащие пытаются закрепиться на занятых позициях. В Генштабе сообщили, что оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике. На некоторых направлениях подразделения укомплектованы менее 20 процентов. На Попаснянском направлении из-за больших потерь подразделения РФ объединяются с российскими частными военными компаниями для дальнейших действий.
Россияне отступили в сторону Боровского района. Также войска РФ понесли потери на Авдеевском направлении, в районе населенных пунктов Пески и Новокалиново. На Кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, противник планировал наступать. Удачи не имел.
Оккупанты продолжают блокировать украинских защитников в районе завода "Азовсталь". Враги наносят артиллерийские и авиационные удары.
В Генштабе добавляют, что россияне пытаются восполнять потери своих войск за счет резервистов. На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях готовят около двух с половиной тысяч резервистов.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 27 400 человек погибшими, 2 958 боевых бронированных машин, 1 200 танков и 200 самолетов.
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