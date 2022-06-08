Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"На нашем направлении ситуация горячая. За последнее время мы наблюдаем активизацию сил противника. Мы видим, как противник накапливает силы, как увеличивается не только количество техники и живой силы, но интенсивность обстрелов наших позиций и гражданских объектов, городов и сел, которые находятся рядом. Враг бьет круглосуточно из всех видов оружия. Бьет запрещенным оружием. Использует фосфорные заряды, дальнобойное оружие и авиацию против нас. Они пытаются компенсировать свои предыдущие неудачи, которые постоянно терпят в нашем направлении", - подчеркнула Чашка.

Чашка также добавила, что ВСУ уничтожает врага с помощью артиллерии.

"Они злы, что им не удается получить ни метра нашей украинской земли. Злы, что мы выявляем их тактику и уничтожаем с помощью артиллерии ВСУ, которая стоит у нас за спиной. Это их побуждает делать попытки прорыва. Мы надежно держим позиции. Им не удалось прорваться в направлении, которое держит батальон "Карпатская Сечь". Мы понимаем силу врага, но мы тоже сильны", - отметила Чашка.

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