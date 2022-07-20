На Харьковщине враг обстрелял поля пшеницы, спасатели уберегли от пожара урожай на 66 гектарах
В Харьковской области враг обстрелял поля пшеницы – общая площадь пожаров составила 60 га
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
Как отмечают в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, в Харьковской области враг уничтожает пшеничные поля целенаправленно.
В частности, 20 июля около 13:00 оккупанты обстреляли поля со спелой пшеницей на корню в Золочевской громаде. В результате обстрела загорелись сразу два поля. Общая площадь двух пожаров составила 60 га. И хотя была угроза новых вражеских ударов, спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части совместно с земледельцами выехали на ликвидацию огня. Совместными усилиями пожар удалось погасить в 14:55. Следовательно, около 66 га пшеницы удалось спасти.
Всего в Харьковской области рашисты уже уничтожили более 130 га посевов зерновых.
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