Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

Как отмечают в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, в Харьковской области враг уничтожает пшеничные поля целенаправленно.

В частности, 20 июля около 13:00 оккупанты обстреляли поля со спелой пшеницей на корню в Золочевской громаде. В результате обстрела загорелись сразу два поля. Общая площадь двух пожаров составила 60 га. И хотя была угроза новых вражеских ударов, спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части совместно с земледельцами выехали на ликвидацию огня. Совместными усилиями пожар удалось погасить в 14:55. Следовательно, около 66 га пшеницы удалось спасти.

Всего в Харьковской области рашисты уже уничтожили более 130 га посевов зерновых.

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