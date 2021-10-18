На Харьковщине водитель-нарушитель сбил полицейского, который выписывал ему штраф за превышение скорости
В понедельник, 18 октября, вблизи села Травневое Харьковской области на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" водитель-нарушитель сбил патрульного полицейского
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.
Около 13:15 патрульные остановили водителя легковушки Suzuki Jimny за превышение скорости. При вынесении в отношении нарушителя 1975 г. р. постановления о наложении административного взыскания по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях водитель начал движение и наехал автомобилем на одного из патрульных.
Полицейского госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Нарушителя остановили и передали следственно-оперативной группе Харьковского райуправления полиции №1.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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