На Харьковщине водитель-нарушитель сбил полицейского, который выписывал ему штраф за превышение скорости

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.



Около 13:15 патрульные остановили водителя легковушки Suzuki Jimny за превышение скорости. При вынесении в отношении нарушителя 1975 г. р. постановления о наложении административного взыскания по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях водитель начал движение и наехал автомобилем на одного из патрульных.



Полицейского госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Нарушителя остановили и передали следственно-оперативной группе Харьковского райуправления полиции №1.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.



Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb