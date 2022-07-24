Как говорится в сообщении, 24 июля возле Харькова в результате наезда трактора на неизвестный взрывной предмет произошел пожар и погиб мужчина.

"24 июля в 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поле на окраине Харькова во время проведения сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 г.р., погиб на месте", а транспортное средство загорелось", - пишет ГУ ГСЧС.

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