На Харьковщине во время полевых работ подорвался трактор, тракторист погиб на месте
В окрестностях Харькова во время проведения полевых работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор, в результате взрыва погиб тракторист
Как говорится в сообщении, 24 июля возле Харькова в результате наезда трактора на неизвестный взрывной предмет произошел пожар и погиб мужчина.
"24 июля в 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поле на окраине Харькова во время проведения сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 г.р., погиб на месте", а транспортное средство загорелось", - пишет ГУ ГСЧС.
Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области просит аграриев быть внимательными, поскольку многие земельные участки из-за проведения активных боевых действий еще не обследованы.
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