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Главная война с Россией На Харьковщине во время полевых работ подорвался трактор, тракторист погиб на месте

На Харьковщине во время полевых работ подорвался трактор, тракторист погиб на месте

24 июля, 2022 воскресенье
15:00
война с Россией

В окрестностях Харькова во время проведения полевых работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор, в результате взрыва погиб тракторист

Как говорится в сообщении, 24 июля возле Харькова в результате наезда трактора на неизвестный взрывной предмет произошел пожар и погиб мужчина.

"24 июля в 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поле на окраине Харькова во время проведения сельскохозяйственных работ на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. В результате взрыва тракторист, мужчина 1982 г.р., погиб на месте", а транспортное средство загорелось", - пишет ГУ ГСЧС.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области просит аграриев быть внимательными, поскольку многие земельные участки из-за проведения активных боевых действий еще не обследованы.

  • В Киевской области техника натолкнулась на снаряд во время проведения сельскохозяйственных работ.
  • На Харьковщине ракета оккупантов попала в трактор, в результате чего водитель получил ожоги и ранения

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Украина
ДСНС
Харковщина
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