На Харьковщине вернутся к очной учебе в образовательных учреждениях, где есть укрытия
На Харьковщине приняли решение о возвращении к очного обучения в образовательных учреждениях, где есть специализированные укрытия и система оповещения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Только что на заседании Совета обороны приняли решение о разрешении на возобновление традиционного оффлайн обучения в учебных заведениях. Офлайн обучение будет возможно только при условии наличия в учебном заведении специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовности системы оповещения и т.д.", - написал он.
По его словам, решение Совета обороны касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего и высшего образования.
"Отмечаю, наличие специальных укрытий, отвечающих требованиям ДБН (государственных строительных норм, - ред.), готовность системы оповещения, определение путей эвакуации, создание запасов воды и медикаментов, проведение уроков безопасности по действиям в случае воздушной тревоги - является обязательным требованием", – заявил Синегубов.
- 3 июля в МОН сообщили, что в Украине укрытия обеспечены 67,8% учебных заведений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное