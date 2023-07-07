Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Только что на заседании Совета обороны приняли решение о разрешении на возобновление традиционного оффлайн обучения в учебных заведениях. Офлайн обучение будет возможно только при условии наличия в учебном заведении специализированного укрытия, отвечающего требованиям законодательства, готовности системы оповещения и т.д.", - написал он.

По его словам, решение Совета обороны касается дошкольного, школьного, профессионального, высшего и высшего образования.

"Отмечаю, наличие специальных укрытий, отвечающих требованиям ДБН (государственных строительных норм, - ред.), готовность системы оповещения, определение путей эвакуации, создание запасов воды и медикаментов, проведение уроков безопасности по действиям в случае воздушной тревоги - является обязательным требованием", – заявил Синегубов.