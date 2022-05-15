На Харьковщине в результате вражеских обстрелов ранены 4 человека, в то время домой ежедневно возвращается по меньшей мере 2 тыс. украинцев
На сегодняшний день, 15 мая, самой горячей точкой остается Изюмское направление и Чугуевский район. Там за минувшие сутки четыре человека получили ранения, из них – 15-летний ребенок
Об этом информирует в телеграмме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Враг продолжает обстреливать Золочевскую общину и Изюмское направление. В Чугуевском районе в результате действий российских оккупантов 2 человека получили ранения, из них – 15-летний ребенок. Также в Первомайском двое пострадавших.
Возле Барвенкового враг терпит потери среди личного состава и техники, но пытается прорвать позиции ВСУ.
К тому же, 15 мая украинские защитники сбили самолет на временно оккупированной территории Харьковщины.
В самом областном центре спокойно.
"В Харькове уже несколько дней наблюдается относительная тишина, но это не значит, что в городе абсолютно безопасно. Угрозы обстрелов кафиров остаются", - пишет Олег Синегубов.
Харьковчане постепенно возвращаются домой. Ежедневно только по Укрзализныце приезжает около 2 тысяч человек. Также жители возвращаются на освобожденные от российских оккупантов территории.
"Пока еще продолжается очень большая работа по разминированию. При этом оккупант постоянно пытается атаковать освобожденные населенные пункты. Особенно прицельно бьют по гражданскому автотранспорту – по людям, которые пытаются либо уехать, либо вернуться. Поэтому мы проводим эвакуацию небольшими колоннами и ориентируем людей уже на месте, не анонсируя этого заранее", – добавляет глава области.
15 мая российские оккупанты продолжают наступать в направлении Барвенкового, Лиманского и Славянска. Также на Востоке Украины ВСУ отбили 9 российских атак и уничтожили до 80 оккупантов в сутки.
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