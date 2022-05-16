Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщается, что в пгт Печенеги Чугуевского района Харьковщины спасатели ГСЧС ликвидировали 4 пожара, вызванных вражескими обстрелами, которые россияне совершили в 11:30 16 мая.

Горели 2 хозяйственные постройки и летняя кухня на территории разных домовладений, а также кустарники на площади 400 кв.м.

Для ликвидации пожара были привлечены 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.

Все пожары удалось полностью ликвидировать в 13:20.

По предварительным данным, в результате обстрела от осколочных ранений погиб 62-летний местный житель. Еще один человек 1995 г.р. получил ранение.

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