На Харьковщине в результате вражеских обстрелов погиб 62-летний мужчина, еще один житель получил ранение
В Харьковской области оккупанты обстреляли частные дома пгт Печенеги Чугуевского района. Один человек погиб
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сообщается, что в пгт Печенеги Чугуевского района Харьковщины спасатели ГСЧС ликвидировали 4 пожара, вызванных вражескими обстрелами, которые россияне совершили в 11:30 16 мая.
Горели 2 хозяйственные постройки и летняя кухня на территории разных домовладений, а также кустарники на площади 400 кв.м.
Для ликвидации пожара были привлечены 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава ГСЧС.
Все пожары удалось полностью ликвидировать в 13:20.
По предварительным данным, в результате обстрела от осколочных ранений погиб 62-летний местный житель. Еще один человек 1995 г.р. получил ранение.
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