На Харьковщине в результате вражеских обстрелов обесточены 10 тыс. потребителей
В результате российских атак в Харьковской области повреждена линия электропередачи 110 кВ. Это привело к обесточиванию почти 10 тысяч потребителей
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
"В Харьковской области из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточению почти 10 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт начнется при условии прекращения боевых действий в районе.
Кроме того, в Донецкой области ремонтные бригады ждут разрешения военных, чтобы начать восстановление поврежденных в результате вчерашних обстрелов двух воздушных линий 330 кВ.
"Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - добавили в сообщении.
- По состоянию на июль 2023 года украинские АЭС произвели почти на 4 млрд кВт-ч больше электроэнергии, чем прогнозировалось в начале года, благодаря сокращению сроков проведения плановых ремонтных компаний.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное