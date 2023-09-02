На Харьковщине в результате вражеских обстрелов обесточены 10 тыс. потребителей

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"В Харьковской области из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточению почти 10 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт начнется при условии прекращения боевых действий в районе.

Кроме того, в Донецкой области ремонтные бригады ждут разрешения военных, чтобы начать восстановление поврежденных в результате вчерашних обстрелов двух воздушных линий 330 кВ.

"Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - добавили в сообщении.