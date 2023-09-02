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На Харьковщине в результате вражеских обстрелов обесточены 10 тыс. потребителей

2 сентября, 2023 суббота
11:40
Экономика

В результате российских атак в Харьковской области повреждена линия электропередачи 110 кВ. Это привело к обесточиванию почти 10 тысяч потребителей

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"В Харьковской области из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточению почти 10 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт начнется при условии прекращения боевых действий в районе.

Кроме того, в Донецкой области ремонтные бригады ждут разрешения военных, чтобы начать восстановление поврежденных в результате вчерашних обстрелов двух воздушных линий 330 кВ.

"Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - добавили в сообщении.

  • По состоянию на июль 2023 года украинские АЭС произвели почти на 4 млрд кВт-ч больше электроэнергии, чем прогнозировалось в начале года, благодаря сокращению сроков проведения плановых ремонтных компаний.
Общество
Сумщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Енергия
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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