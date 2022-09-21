На Харьковщине в результате российских ракетных ударов повреждена Печенежская дамба
В Харьковской области российскими обстрелами разрушен верхний шлюз Печенежской дамбы, специалисты приступили к ремонту
Об этом в телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Продолжаются подлые обстрелы мирного населения и объектов критической инфраструктуры Харьковской области. Рашисты нанесли два ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз", - говорится в сообщении.
Чиновник сообщает, что, к счастью, жертв и пострадавших нет.
"Нашим специалистам не в первый раз преодолевать подобные последствия "русского мира". Похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге. Мы знаем, что делать. Все будет оперативно восстановлено. Ситуация полностью контролируемая!" – добавляет Тимошенко.
- Отметим, что за последние сутки российская армия продолжала наносить ракетные удары по дамбе Печенежского водохранилища. Жители близлежащих населенных пунктов готовятся к возможной эвакуации.
- Раньше рашисты массово обстреливали дамбу в Кривом Роге. Она была частично разрушена, но благодаря самоотверженной работе украинских специалистов удалось избежать техногенной катастрофы.
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