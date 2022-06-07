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На Харьковщине в результате российских обстрелов за сутки 6 июня погибли 2 человека, еще 7 ранены

7 июня, 2022 вторник
13:02
война с Россией

В Харьковской области захватчики обстреливают жилые дома, хозяйственные объекты, критическую инфраструктуру

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в фейсбуке .

"В г. Дергачи 1 человек погиб, 2 получили ранения. В с. Черноглазовка Богодуховского района 1 человек погиб. В Изюмском районе – 1 раненый. В селе Уды Богодуховского района 1 раненый. Всего за сутки в области 2 погибших, 7 раненых", – написал он.

Враг 6 июня обстреливал Киевский район Харькова и Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский и Лозовский районы области. В Харькове обстреляна инфраструктура Киевского района.

"Ночью в результате попадания снаряда россиян произошел пожар в частном доме в Киевском районе. Спасатели достали из-под завалов 52-летнего мужчину. Он серьезно не пострадал. Ранения получила 70-летняя женщина. Всего в Харькове ранения получили 3 человека", - отметил Синегубов.

В области под обстрелы оккупантов попадают жилые дома, хозяйственные объекты, критическая инфраструктура.

В Дергачах под удар попало частное предприятие, произошел пожар. В селе Слобожанском Красноградского района в результате обстрела уничтожено более 20 автомобилей.

Из-за попадания боеприпасов в области горят леса и трава.

  • Напомним, в течение суток 6 июня украинские военные уничтожили 110 российских оккупантов, 4 танка, 16 бронемашин, 4 артиллерийские системы, самолет, вертолет, 2 беспилотника и 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Харькв
погибшие
обстрелы
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