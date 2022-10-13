Об этом сообщила в Facebook советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

"За сегодняшний день два 16-летних подростка получили ранения в результате обстрелов россиянами Харьковской области. Один в Изюмском районе и один в г. Купянск. Оба госпитализированы", - написала Попова.

Накануне, 12 октября, россияне обстреляли четыре района Харьковщины, ранив двух мужчин – 62-летнего в Изюмском районе и 59-летнего в Купянском.

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