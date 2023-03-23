На Харьковщине в результате подрыва на вражеской мине погиб мужчина
В четверг, 23 марта, в Купянском районе Харьковской области на вражеской мине подорвался гражданский мужчина. В результате полученных травм он погиб
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня около 16:00 в лесополосе возле с. Григоровка Купянского района на российской мине подорвался 46-летний местный житель. К сожалению, от полученных ран он погиб на месте", - написал чиновник.
Он призвал граждан быть максимально осторожными и воздержаться от посещений лесов, лесных полос, полей, где могут быть мины.
- 14 марта в Изюмском районе на мине подорвался тракторист.
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