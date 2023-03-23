На Харьковщине в результате подрыва на вражеской мине погиб мужчина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня около 16:00 в лесополосе возле с. Григоровка Купянского района на российской мине подорвался 46-летний местный житель. К сожалению, от полученных ран он погиб на месте", - написал чиновник.

Он призвал граждан быть максимально осторожными и воздержаться от посещений лесов, лесных полос, полей, где могут быть мины.