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На Харьковщине в результате действий россиян погибли двое мирных жителей, по меньшей мере четверо ранены

27 января, 2023 пятница
08:50
война с Россией

За сутки 26 января на территории Харьковской области в результате действий российских захватчиков погибли два мирных жителя, по меньшей мере четверо украинцев получили ранения

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Прошедшие сутки враг массированно обстреливал Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. Под огнем были Купянск, Волчанск, Стрелка, Двуречная и другие населенные пункты", - пишет глава области.

Сегодня в шесть часов утра решисты били по городу Купянск. Российские снаряды попали вблизи жилого дома на открытую местность. В результате обстрела загорелись гаражи.

Вчера в Двухлетней Купянского района от действий врага погибли двое мирных жителей – мужчина и женщина.

В поселке Казачья Лопань Харьковского района незначительные повреждения получила и была госпитализирована женщина 70 лет, а в Волчанске ранения получила 60-летняя женщина.

26 января между селами Красное и Большая Камышеваха Изюмского района в поле на взрывном устройстве взорвались двое мужчин 40 и 35 лет. В настоящее время врачи оценивают состояние одного пострадавшего как тяжелое, другого – средней тяжести.

  • 22 января российские войска обстреливали населенные пункты четырех общин Харьковской области.
  • На протяжении суток 23 января российская армия наносила удары по Харьковской области, в результате чего были повреждены учебное заведение, дом культуры и ранен человек.
  • Утром 25 января российские войска били по Купянску, что на Харьковщине, произошло возгорание в доме и магазине.
  • В ночь на 26 января российские войска били по городу Купянск Харьковской области. Сообщается, что, вероятно, враг использовал ракеты С-300.
  • В четверг Россияатаковала Украину ракетами. Известно о первых сбитиях ракет, поэтому Синегубов призывает не игнорировать воздушную тревогу и находиться в укрытиях.

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Харковщина
воєнні злочини Росії
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