Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Прошедшие сутки враг массированно обстреливал Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. Под огнем были Купянск, Волчанск, Стрелка, Двуречная и другие населенные пункты", - пишет глава области.

Сегодня в шесть часов утра решисты били по городу Купянск. Российские снаряды попали вблизи жилого дома на открытую местность. В результате обстрела загорелись гаражи.

Вчера в Двухлетней Купянского района от действий врага погибли двое мирных жителей – мужчина и женщина.

В поселке Казачья Лопань Харьковского района незначительные повреждения получила и была госпитализирована женщина 70 лет, а в Волчанске ранения получила 60-летняя женщина.

26 января между селами Красное и Большая Камышеваха Изюмского района в поле на взрывном устройстве взорвались двое мужчин 40 и 35 лет. В настоящее время врачи оценивают состояние одного пострадавшего как тяжелое, другого – средней тяжести.