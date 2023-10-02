На Харьковщине в поле на мине взорвался комбайн: пострадал мужчина
В воскресенье, 1 сентября, в поселке Донецк Харьковской области комбайн во время сбора поздних зерновых культур наехал на взрывное устройство. В результате водитель получил ранение
Об этом пишет Харьковская областная прокуратура.
"По данным следствия, 1 октября около 15:00 в с. Донец Чугуевского района комбайн во время сбора поздних зерновых культур наехал на взрывное устройство. По предварительным данным, это была противотанковая мина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва загорелась сельхозтехника. Ранение получил 37-летний водитель комбайна.
"При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.
- 8 сентября трое взрывотехников, занимавшихся гуманитарным разминированием Херсона,взорвались на российской мини.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.37 Покупка 37.37Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.81Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное