На Харьковщине в поле на мине взорвался комбайн: пострадал мужчина

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура.

"По данным следствия, 1 октября около 15:00 в с. Донец Чугуевского района комбайн во время сбора поздних зерновых культур наехал на взрывное устройство. По предварительным данным, это была противотанковая мина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва загорелась сельхозтехника. Ранение получил 37-летний водитель комбайна.

"При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.