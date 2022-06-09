На Харьковщине в 5 тыс. домов возобновили газоснабжение
В Харьковской области починили поврежденный россиянами газопровод и возобновили газоснабжение для 5 тыс. потребителей в двух общинах
Об этом сообщила Харьковская ОВА в телеграмме .
"Для 5 тысяч семей Харьковского района вернули газоснабжение после обстрелов. Харьковгаз возобновил газоснабжение в домах Дергачевской и Малоданиловской общин, где оккупанты повредили газопровод среднего давления", - отметили в администрации.
Гвоздоснабжение возобновили в Дергачах, селе Лужок, Малой Даниловке, Чайковке и Караване.
"Сегодня подключение домов к газоснабжению продолжается. Газовики еще раз с начала полномасштабного вторжения агрессора возвращают газ на территорию общин, возвращают газ в дома людей", - заявили в Харьковской ОВА.
- 2 июня в Харькове для 8 тыс. жителей микрорайона "Солнечный" возобновили газоснабжение , починив обстрелянные россиянами газопроводы.
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