Об этом сообщила Харьковская ОВА в телеграмме .

"Для 5 тысяч семей Харьковского района вернули газоснабжение после обстрелов. Харьковгаз возобновил газоснабжение в домах Дергачевской и Малоданиловской общин, где оккупанты повредили газопровод среднего давления", - отметили в администрации.

Гвоздоснабжение возобновили в Дергачах, селе Лужок, Малой Даниловке, Чайковке и Караване.

"Сегодня подключение домов к газоснабжению продолжается. Газовики еще раз с начала полномасштабного вторжения агрессора возвращают газ на территорию общин, возвращают газ в дома людей", - заявили в Харьковской ОВА.

2 июня в Харькове для 8 тыс. жителей микрорайона "Солнечный" возобновили газоснабжение , починив обстрелянные россиянами газопроводы.

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