Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Государство-агрессор терроризирует и убивает мирных жителей... На территории Харькова и области уже погибли более 1 000 гражданских лиц, ранены — вдвое больше. Среди убитых — 50 детей. Самый младший погибший от действий агрессора — 5-месячный малыш", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, на сегодняшний день правоохранители расследуют почти 3,5 тыс. преступлений, нарушающих законы и обычаи войны, почти 85% из них связаны с бомбардировкой гражданской инфраструктуры.

"На сегодняшний день правоохранителями расследуется почти три с половиной тысячи преступлений, связанных с нарушением законов и обычаев войны. Среди них почти 3 тысячи — это преступления, связанные с бомбардировкой гражданской инфраструктуры, около 50 — по убийствам, более 120 — по незаконному лишению свободы. Также расследуется почти 300 преступлений по мародерству и 4 — по изнасилованиям", - пишет прокуратура.

Также отмечается, что российская армия каждый день запускает по Харьковщине десятки ракет и обстреливает населенные пункты из артиллерии.

"Уже полностью или частично разрушены более 7 тысяч объектов в городе и области, 2 800 многоэтажек, почти 1 800 жилых домов, более полутысячи учебных заведений и полторы сотни больниц", - сказал Фильчаков.