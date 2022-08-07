На Харьковщине уже погибли более 1 000 гражданских людей, ранены – вдвое больше
На Харьковщине уже погибли более 1000 гражданских людей, из них – 50 детей, ранены – вдвое больше
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, на сегодняшний день правоохранители расследуют почти 3,5 тыс. преступлений, нарушающих законы и обычаи войны, почти 85% из них связаны с бомбардировкой гражданской инфраструктуры.
"На сегодняшний день правоохранителями расследуется почти три с половиной тысячи преступлений, связанных с нарушением законов и обычаев войны. Среди них почти 3 тысячи — это преступления, связанные с бомбардировкой гражданской инфраструктуры, около 50 — по убийствам, более 120 — по незаконному лишению свободы. Также расследуется почти 300 преступлений по мародерству и 4 — по изнасилованиям", - пишет прокуратура.
Также отмечается, что российская армия каждый день запускает по Харьковщине десятки ракет и обстреливает населенные пункты из артиллерии.
"Уже полностью или частично разрушены более 7 тысяч объектов в городе и области, 2 800 многоэтажек, почти 1 800 жилых домов, более полутысячи учебных заведений и полторы сотни больниц", - сказал Фильчаков.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал петицию украинцев с просьбой усилить ПВО в Харьковской и других прифронтовых областях.
- Ночью оккупанты снова нанесли удары по Харькову. Ракеты выпустили из соседнего Белгорода. В очередной раз под прицелом – исключительно гражданская инфраструктура.
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