На Харьковщине увеличивается количество COVID-больных, доминирует штамм коронавируса "Дельта", - ОГА

Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, передает Укринформ .

"Мы понимаем, на сегодняшний день, и уже есть официальное подтверждение, что именно " Дельта " царит у нас на территории области. На прошлой неделе было направлено 50 образцов в лабораторию в Киев, и перед выходными мы получили подтверждение, что 45 отправленных образцов - это "Дельта". Исходя из этого процента, основным штаммом является именно "Дельта", - отметил он.

По словам Черняка, у большинства больных штаммом коронавируса "Дельта" легкая форма. Почти все они жители Харькова, еще несколько - из громад области.



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В ОГА назвали ситуацию в области стабильной и контролируемой, однако обратили внимание и на росте заболеваемости, особенно в областном центре.

"Динамические показатели заболеваемости на территории города непосредственно в 2,5 раза перевешивают показатели по всей остальной территории области, что свидетельствует о том, что большое скопление людей и несоблюдение санитарных правил придают свои признаки", - добавил Черняк.



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