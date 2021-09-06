На Харьковщине увеличивается количество COVID-больных, доминирует штамм коронавируса "Дельта", - ОГА
В Харьковской области царит штамм коронавируса "Дельта". Выявлено 45 новых случаев заболевания этим штаммом
Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, передает Укринформ .
"Мы понимаем, на сегодняшний день, и уже есть официальное подтверждение, что именно " Дельта " царит у нас на территории области. На прошлой неделе было направлено 50 образцов в лабораторию в Киев, и перед выходными мы получили подтверждение, что 45 отправленных образцов - это "Дельта". Исходя из этого процента, основным штаммом является именно "Дельта", - отметил он.
По словам Черняка, у большинства больных штаммом коронавируса "Дельта" легкая форма. Почти все они жители Харькова, еще несколько - из громад области.
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В ОГА назвали ситуацию в области стабильной и контролируемой, однако обратили внимание и на росте заболеваемости, особенно в областном центре.
"Динамические показатели заболеваемости на территории города непосредственно в 2,5 раза перевешивают показатели по всей остальной территории области, что свидетельствует о том, что большое скопление людей и несоблюдение санитарных правил придают свои признаки", - добавил Черняк.
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Сейчас от коронавируса в стационарах Харьковщины лечатся 658 пациентов.
- Напомним, за сутки 5 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаях COVID-19 (из них детей - 62).
- По состоянию на 6 сентября во Львовской и Луганской областях три дня подряд превышены показатели госпитализаций в связи с коронавирусом.
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