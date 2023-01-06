Об этом сообщил офицер Изюмского батальона

теробороны Юрий Корсунов в эфире Еспресо.

"Именно на нашем направлении мы сталкиваемся с достаточно подготовленными оккупантами из числа так называемых уже набравшихся опыта зеков и профессиональных российских военных. Довольно редко случается, что они бегут с позиций, а так бьются до последнего", - подчеркнул он. .

По словам Юрия Корсунова, украинские военные уничтожают захватчиков или берут в плен уже раненых. Массового бегства с поля боя среди захватчиков нет. Он отметил, что продолжается принципиальное противостояние между украинцами и россиянами.

"Они (оккупанты, - ред.) уже осторожно относятся к своей технике, колоннами не передвигаются. Подходят только пешком, пытаются перегруппироваться пешком, подходят с дальнего расстояния, 3 - 4 км, чтобы их техника не попала под наш артобстрел", - отметил военный.

5 января в Харьковской области пограничники уничтожили российский дрон с надписью "Вертолет".

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