На Харьковщине три человека погибли от отравления угарным газом
В городе Балаклея, Харьковской области, погибли три человека в результате отравления угарным газом
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
Сообщение о происшествии поступило на номер 101 от полицейского главка в понедельник, 10 января, в 11:55.
"Предварительная причина гибели - отравление угарным газом. Подразделения ГСЧС не вызывали. Пожара не было", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
- Напомним, в декабре 2021 года из-за неисправного котла на Полтавщине погибли три человека.
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