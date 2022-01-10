На Харьковщине три человека погибли от отравления угарным газом

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.



Сообщение о происшествии поступило на номер 101 от полицейского главка в понедельник, 10 января, в 11:55.



"Предварительная причина гибели - отравление угарным газом. Подразделения ГСЧС не вызывали. Пожара не было", - говорится в сообщении.







На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, в декабре 2021 года из-за неисправного котла на Полтавщине погибли три человека.

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