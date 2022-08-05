Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Также арестовано недвижимое имущество этих предприятий общей площадью почти 16 тыс. кв.

Арестованное имущество и корпоративные права переданы в управление АРМА.

По данным следствия, должностные лица этих предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения финансовых операций с компаниями-учредителями страны-агрессора.

Напомним, в Харьковской области арестовано имущество четырех предприятий с российскими бенефициарами

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