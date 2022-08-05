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На Харьковщине суд арестовал более 40 млн грн и имущество учрежденных россиянами предприятий

5 августа, 2022 пятница
18:08
Общество

По ходатайству прокуроров Харьковской областной прокуратуры судом наложен арест на корпоративные права 9 субъектов предпринимательской деятельности Харьковского региона, учредителями которых являются граждане РФ, на общую сумму более 40 млн грн

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Также арестовано недвижимое имущество этих предприятий общей площадью почти 16 тыс. кв.

Арестованное имущество и корпоративные права переданы в управление АРМА.

По данным следствия, должностные лица этих предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения финансовых операций с компаниями-учредителями страны-агрессора.

  • Напомним, в Харьковской области арестовано имущество четырех предприятий с российскими бенефициарами

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