На Харьковщине столкнулись микроавтобус и грузовик, трое погибших

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло около 6 часов утра 19 октября на автодороге "Харьков - Симферополь" вблизи села Копанки в Красноградском районе.

Авария произошла по вине водителя микроавтобуса, который столкнулся с грузовым автомобилем. В результате погибли 3 человека и еще только же были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщается, для деблокирования пострадавших от ДСНС привлекалось 5 человек и одна спецмашина.