На Харьковщине столкнулись микроавтобус и грузовик, трое погибших
В Харьковской области произошла дорожная авария, в результате которой три человека погибли и еще три получили ранения
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
ДТП произошло около 6 часов утра 19 октября на автодороге "Харьков - Симферополь" вблизи села Копанки в Красноградском районе.
Авария произошла по вине водителя микроавтобуса, который столкнулся с грузовым автомобилем. В результате погибли 3 человека и еще только же были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Как сообщается, для деблокирования пострадавших от ДСНС привлекалось 5 человек и одна спецмашина.
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