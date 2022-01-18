На Харьковщине столкнулись два рейсовых автобуса: пострадали шесть человек

Об этом сообщает Нацполиция Харьковщины.



Авария произошла примерно в 08:10 18 января по улице Центральной в селе Тернова Чугуевского района.

На место происшествия выехали группа по реагированию патрульной полиции и следственно-оперативная группа.



По предварительной информации, 40-летний водитель автобуса "БАЗ" не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом "ПАЗ".



В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса "БАЗ". Трех человек госпитализировали в Чугуевскую центральную районную больницу. Еще трое отказались от госпитализации.



Автобусы имеют механические повреждения.



В "БАЗ" ехал 31 пассажир, а в "ПАЗ" находился только водитель.



Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

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