На Харьковщине столкнулись два рейсовых автобуса: пострадали шесть человек
В Чугуевском районе Харьковской области в результате столкновения рейсовых автобусов "ПАЗ" и "БАЗ" шестеро пассажиров получили травмы
Об этом сообщает Нацполиция Харьковщины.
Авария произошла примерно в 08:10 18 января по улице Центральной в селе Тернова Чугуевского района.
На место происшествия выехали группа по реагированию патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
По предварительной информации, 40-летний водитель автобуса "БАЗ" не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом "ПАЗ".
В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса "БАЗ". Трех человек госпитализировали в Чугуевскую центральную районную больницу. Еще трое отказались от госпитализации.
Автобусы имеют механические повреждения.
В "БАЗ" ехал 31 пассажир, а в "ПАЗ" находился только водитель.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
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