На Харьковщине столкнулись два автомобиля: три человека погибли, пострадали два ребенка
В среду, 12 января, на кольцевой дороге Харькова произошло ДТП с двумя автомобилями, в результате которого погибли три человека
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.
"В 08:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП, которое произошло на кольцевой дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской общины Харьковщины", - говорится в сообщении.
Пресс-служба информирует, что на дороге столкнулись два автомобиля: "Kia Optima" и "Toyota Camry", в результате чего погибли 3 человека - водитель и пассажирка "Toyota" и водитель "Kia".
Кроме этого, пострадали два ребенка в возрасте примерно 2-3 лет. Их с разными травмами госпитализировали в Харьков.
Последствия ДТП ликвидировали спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения и 2 спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, а также учебное подразделение Национального университета гражданской защиты Украины на аварийно-спасательных автомобилях САРМ-Л.
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