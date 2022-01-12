На Харьковщине столкнулись два автомобиля: три человека погибли, пострадали два ребенка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.



"В 08:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП, которое произошло на кольцевой дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской общины Харьковщины", - говорится в сообщении.



Пресс-служба информирует, что на дороге столкнулись два автомобиля: "Kia Optima" и "Toyota Camry", в результате чего погибли 3 человека - водитель и пассажирка "Toyota" и водитель "Kia".



Кроме этого, пострадали два ребенка в возрасте примерно 2-3 лет. Их с разными травмами госпитализировали в Харьков.



Последствия ДТП ликвидировали спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения и 2 спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, а также учебное подразделение Национального университета гражданской защиты Украины на аварийно-спасательных автомобилях САРМ-Л.